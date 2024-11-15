Отмечается, что техническое качество северокорейских беспилотников остается неясным.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын призвал к массовому производству дронов-камикадзе, пишет Bloomberg со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Отмечается, что в ходе своей второй полевой инспекции менее чем за три месяца Ким наблюдал за испытаниями различных ударных дронов, находящихся в разработке.

Хотя техническое качество северокорейских беспилотников остается неясным, Ким сделал разработку дронов для использования в воздухе и на море главным приоритетом. При этом он подчеркнул необходимость как можно скорее выстроить систему их серийного и "полномасштабно массового" производства, пишет издание.

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"Гонка за разработкой беспилотников снова оказалась в центре внимания после того, как Северная Корея в прошлом месяце заявила, что Южная Корея проникла в воздушное пространство над ее столицей с помощью беспилотников, заявив, что этот акт представляет собой неоспоримую военную провокацию. Сеул не подтвердил, отправлял ли он какие-либо беспилотники через границу", - напомнили в Bloomberg.

Ядерный арсенал Северной Кореи - что сообщалось

Напомним, как писали в Financial Times, по подсчетам экспертов, арсенал ядерного оружия КНДР может насчитывать до 50-60 боеголовок, а нынешняя риторика диктатора Ким Чен Ына свидетельствует о возможности военного конфликта с их использованием.

Указывалось, что эксперты по вопросам Северной Кореи уже несколько месяцев выражают серьезное беспокойство относительно глобального изменения позиции диктатора Кима. Они пришли к выводу, что Ким решил отказаться от дипломатических инициатив в отношении США и Южной Кореи в пользу конфронтационной политики.

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