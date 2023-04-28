Президент Украины отметил, что услышал от Си Цзиньпина "положительный ответ" относительно рисков поставки любых видов оружия для России.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, отметив, что о встрече не говорили. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время брифинга в Киеве.

"У нас состоялся важный разговор. Что касается будущих встреч - об этом не говорили", - сказал он.

В частности, по словам президента, они, в частности обсудили вопросы ядерной безопасности и блокирования Россией Черного моря и экспорта украинского зерна.

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Зеленский добавил, что также призвал лидера Китая присоединиться к возвращению украинских детей, которых России незаконно вывезла на свою территорию.

"Мы говорили о том, что в современной войне России против Украины Украина хотела бы, чтобы все государства понимали любые риски поставки любых видов оружия для РФ. Я услышал положительный ответ в этом смысле", - сказал Зеленский.

В то же время, на вопрос о том, когда новоназначенный посол Украины в Китае Павел Рябикин приступит к выполнению своих обязанностей и какие задачи перед ним поставил Зеленский, президент ответил: "Не скажу".

Телефонный разговор Зеленского и Си - главное

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Зеленский назвал разговор "длительным и содержательным" и выразил надежду, что этот разговор и назначение посла Украины в Китае даст "мощный толчок для развития двусторонних отношений" между странами.

Вместе с тем, Си согласился отправить своих спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине. Китайскую спецделегацию по урегулированию "украинского кризиса" возглавит Ли Хуэй - бывший посол КНР в России.

В тот же день Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в КНР.

"Мирный план" Китая - что известно

24 февраля на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В пресс-релизе не сказано, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой агрессивной войны. В релизе также не упоминается, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности. Китай также не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и предотвращали углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Китай подчеркивает, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину, работать в этом направлении и как можно быстрее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня".

Также Китай выступает против применения санкций к РФ.

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