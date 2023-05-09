Петр Павел также провел параллели между началом Второй мировой войны и началом войны России против Украины.

Война в Украине, на которую напала Россия, по ситуации, масштабам и степени разрушений напоминает поля сражений Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на церемонии чествования 78-й годовщины окончания войны Второй мировой войны, пишет České noviny.

"Страна, название которой носили основные силы, участвовавшие в освобождении Чехословакии, то есть Первый, Второй и Четвертый украинские корпуса, сегодня сама является объектом агрессии со стороны одной из тогдашних стран-победительниц - России", - сказал Павел.

Видео дня

Президент Чехии также провел параллели между началом Второй мировой войны и началом войны России против Украины (чем косвенно приравнял действия Гитлера к поступкам Путина, - УНИАН).

В частности он напомнил, что тогда война началась с обвинений о якобы несоблюдении прав национального меньшинства и призывов к отделению территории, также оказывалось давление с целью уступить часть страны в обмен на то, чтобы не начинать войну. Павел напомнил о бывшем Мюнхенском соглашении, когда Чехословакии пришлось отказаться от части территории.

"Самое страшное в истории - это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень активно поддерживает Украину в войне и хочет сохранить свою честь", - сказал Павел.

Он добавил, что свобода и мир не бывают бесплатными. "Важно к ним постоянно стремиться, защищать, а если нужно, то и немало жертвовать для их защиты. Так, как это делали все, кого мы сегодня помним, и как это делают сегодня герои-защитники Украины", - отметил президент Чехии.

Другие заявления президента Чехии

Как сообщал УНИАН, ранее президент Чехии Петр Павел предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления, которое может иметь ужасные последствия. Он предупредил, что больше нет того элемента неожиданности, который способствовал успеху контрнаступлений на Харьковщине и Херсонщине, да и что не стоит "недооценивать россиян".

Напомним, 28 апреля Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыли с визитом в Украину. Сначала они посетили Бородянку в Киевской области, где воочию увидели последствия российской агрессии. Позже лидеры стран встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Их визит выпал на день, когда РФ совершила очередной массированный обстрел территорий Украины, в частности, и города Днепр. 29 апреля президент Чехии посетил Днепр, чтобы воочию увидеть, какие восстановительные работы ожидают город в рамках ликвидации последствий обстрелов РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: