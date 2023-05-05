Глава МИД Китая провел встречу с Лавровым.

Китай будет способствовать мирным переговорам по войне в Украине и готов поддерживать связь и координацию с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-службу МИД.

"Стороны обменялись мнениями относительно украинского кризиса. Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво содействовать мирным переговорам и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса. Лавров отметил, что Россия придает значение позиционному документу Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, соглашается с принципиальной позицией Китая и готова поддерживать тесное общение с Китаем", - отметили в пресс-службе.

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В то же время Лавров утверждает, что успешный визит президента Си Цзиньпина в Россию придал мощный импульс развитию двусторонних отношений. Кремль готов сотрудничать с Пекином для укрепления сотрудничества в различных сферах и вывода двусторонних отношений на высший уровень.

Позиция Китая относительно войны в Украине - что известно

Весь прошлый год Китай заявлял о своем нейтралитете по отношению к российско-украинской войне. Пекин утверждал, что Запад должен уважать какие-то интересы России и ни разу не назвал войну войной.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые после полномасштабного вторжения провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Пекин согласился отправить спецпредставителей в Украину и другие страны для политического урегулирования "кризиса в Украине".

После этого Китай впервые поддержал резолюцию ООН, в которой Россия названа агрессором.

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