Власти Китая решили отменить штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка, а к 2025 году создать систему социальной политики по стимулированию рождаемости.
Об этом говорится в решении Госсовета Китая. За счет изменения демографической политики власти хотят решить проблемы, накопившиеся после длительных мер по ограничению рождаемости.
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"Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах. К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости", - сказано в решении Госсовета, передает ТАСС.
Ограничение рождаемости в Китае
Ограничение рождаемости под лозунгом "Одна семья - один ребенок" действовало в Китае с 1979 года.
В 2013 году власти Китая разрешили семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка.
В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.
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