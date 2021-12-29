Найти родную семью мужчине помогла нарисованная от руки карта.

37-летний китаец Ли Цзинвэй, похищенный в 4-летнем возрасте, нашел свою биологическую мать, нарисовав карту родной деревни по памяти.

Об этом сообщает англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

Читайте такжеПрижимались и грели: в Индии бездомная собака со щенками спасла новорожденную девочкуЛи родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Когда он был еще мальчиком, его похитил и увез за 2 тысячи километров сосед. Там мальчика продали семье, которая стала для него приемной.

Цзинвэй не помнил названия населенного пункта, где родился, и своего имени при рождении. Но помнил в деталях, как выглядела его родная деревня, и именно это стало ключом к его воссоединению с семьей.

Вдохновившись двумя известными историями о воссоединении похищенных детей с семьями, Ли решил и сам попробовать отыскать близких.

"Я понял, что не могу больше ждать, потому что мои родители становятся старше. Я беспокоился, что узнаю, что они умерли, когда выясню, откуда я", - сказал он.

Мужчина нарисовал от руки карту родной деревни и попросил помощи с идентификацией населенного пункта в сети. Карта поразила сходством: он детально изобразил, как выглядели дома и как жители использовали большие деревянные ведра для приготовления риса.

Также Ли обратился в полицию, предоставив всю имеющуюся информацию и образец своей крови.

Полиция смогла сузить круг поиска до деревни Юньнань и отыскать женщину, которая, как подтвердил ДНК-тест, является биологической матерью Ли. Отца мужчины уже нет в живых.

Ли и его мать встретятся 1 января 2022 года. В соцсетях и интервью мужчина не раскрыл, продолжит ли общение с семьей, которая купила его у соседа.

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