Кипр открыт к запросу со стороны США о передаче Украине своего вооружения советского производства.
Об этом сообщает Forbеs.
Президент Кипра Никос Анастасиадис положительно воспринял запрос США о передаче вооружения советского производства Украине.
На вооружении армии Кипра есть зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Бук". Также Кипр готов передать Украине танки Т-80, которые купил у России во второй половине 1990-х и в начале 2010-х.
В информации, которую приводит издание, говорится о том, что Кипр заинтересован в передаче российских систем Украине, если сможет получить адекватную замену. На Кипре также учитывают, что российское оружие будет трудно удерживать из-за масштабных санкций под которые попала Россия.
Поставка оружия для Украины: главное
- Великобритания передала Украине защитные бронемашины "Mastiff".
- США одобрили новую поставку вооружения включая комплексы Stinger и Javelin, а также беспилотники Switchblade.
- Австралия отправила для Украины партию бронемашин "Bushmaster".
- Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
- Чехия передала в Украину танки, системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты.