На вооружении армии Кипра есть зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Бук".

Кипр открыт к запросу со стороны США о передаче Украине своего вооружения советского производства.

Об этом сообщает Forbеs.

Президент Кипра Никос Анастасиадис положительно воспринял запрос США о передаче вооружения советского производства Украине.

На вооружении армии Кипра есть зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Бук". Также Кипр готов передать Украине танки Т-80, которые купил у России во второй половине 1990-х и в начале 2010-х.

В информации, которую приводит издание, говорится о том, что Кипр заинтересован в передаче российских систем Украине, если сможет получить адекватную замену. На Кипре также учитывают, что российское оружие будет трудно удерживать из-за масштабных санкций под которые попала Россия.

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