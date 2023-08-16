Ким пообещал, что отношения Северной Кореи с РФ будут перерастать в "долгосрочные" и "стратегические".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в письме кремлевскому диктатору Владимиру Путину 15 августа пообещал укрепить отношения с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что в своем послании Путину Ким сказал, что отношения Северной Кореи с Россией будут "дальнейшим образом перерастать в долгосрочные стратегические отношения".

Как передает Reuters, в письме Путину Ким заявил, что дружба двух стран была выкована во Второй мировой войне с победой над Японией и сейчас "полностью демонстрирует свою непобедимость и мощь в борьбе за уничтожение произвола и гегемонии империалистов".

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"Я твердо убежден, что дружба и солидарность будут и дальше развиваться в долгосрочные стратегические отношения в соответствии с требованиями новой эпохи", - отметил Ким.

Путин в своем письме Киму написал, что Россия будет "укреплять двустороннее сотрудничество во всех областях для благополучия двух народов, прочной стабильности и безопасности на Корейском полуострове и во всей Северо-Восточной Азии".

Стоит отметить, что письма были приурочены к 78-летию освобождения Кореи от японского колониального господства 1910-45 годов, которое также отмечается как национальный праздник в Южной Корее.

Ким Чен Ын призвал готовиться к войне - что сообщалось

Как писал УНИАН, на днях Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной войне, к увеличению производства оружия и расширению военных учений.

Также стало известно, что Ким Чен Ын отстранил главного генерала страны, который продержался на этой должности около 7 месяцев. Причины отстранения высокопроставленного военного также не разглашаются.

Новым начальником Генштаба Северной Кореи стал Ри Ён Гиль, который ранее занимал пост министра обороны страны.

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