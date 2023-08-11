Такое же указание распространяется и на портреты предшественников Ким Чен Ына - его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена.

Граждан Северной Кореи обязали во время надвигающегося тайфуна "Ханун" в первую очередь защищать произведения с изображением правителя страны Ким Чен Ына, а также его предшественников - отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена.

Как пишет Guardian, в четверг, 10 августа, государственная газета "Нодон синмун" сообщила, что основное внимание северокорейцев во время тайфуна "Ханун" должно быть сосредоточено на безопасности произведений с изображением династии Кимов. К ним относятся статуи, мозаики, фрески, памятники и портреты, которые можно встретить практически в каждом доме.

Тайфун "Ханун" накануне днём достиг Корейского полуострова, сегодня он движется вглубь КНДР — ожидаются сильные ветры и проливные дожди. Государственное агентство KCNA сообщило, что все северокорейские структуры приняли участие в кампании по преодолению катастрофических аномальных климатических условий.

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В соседней Южной Корее тайфун уже вызвал наводнения и оползни, которые привели к разрушению зданий. Как минимум одни человек погиб в юго-восточном городе Тэгу. В Северной Корее последствия могут быть куда значительнее: из-за слабо развитой инфраструктуры стихийные бедствия традиционно оказывают на страну сильное влияние.

Новости из Северной Кореи

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил главнокомандующего вооруженными силами и призвал готовиться к возможной войне, увеличению производства оружия и расширению военных учений

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