США внесли в санкционный список пять юридических и 16 физических лиц.

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.

Под новые санкции попали 16 человек и пять силовых структур страны, сообщает сайт Министерства финансов США.

Под ограничения попали пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты белорусского Национального собрания Наталья Кочанова, командир спецназа КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник минской милиции Михаил Гриб и заместитель министра юстиции Сергей Калиновский, а также генеральный прокурор страны Андрей Швед и еще несколько человек.

Среди силовых структур под американские санкции попали Комитет государственной безопасности Беларуси, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, внутренние войска, УВД Бреста, Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Санкции против режима Лукашенко

На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран-членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции.

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Автор: Олег Давыгора