Также министры иностранных дел ЕС согласовали введение отраслевых санкций против Беларуси.

Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников.

Об этом журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter.

По его словам, ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты до 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также до 8 компаний.

"ЕС принял решение о замораживании активов и запрет на выдачу виз 78 лицам и 8 юридическим лицам", - написал он.

Журналист уточнил, что ограничительные меры введены против нескольких бизнесменов, членов семьи Лукашенко, ректоров университетов, прокуроров, судей, полицейских и военнослужащих.

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Кроме того, по данным Йозвяк, министры иностранных дел ЕС также согласовали введение отраслевых санкций против Беларуси, в частности по калийному, нефтяному и банковскому секторам.

Это решение будет принято руководителями Европейского совета, а затем официально утверждено через несколько дней, добавил Йозвяк.

Как сообщал УНИАН, на саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран-членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции.

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Автор: Анна Нагорная