Казанский стрелок во время нападения на школу был трезв - СМИ

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр».

Результаты наркологической экспертизы показали, что 19-летний россиянин Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в Казанской гимназии, был трезв. Читайте также"Я пришел убивать": опубликованы выдержки из допроса студента, устроившего бойню в российской школеОб этом сообщает Baza. Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу стрелку проводит главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. "В анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя. Ильназ напал на школу №175 в трезвом состоянии", - говорится в сообщении. Стрельба в российской школе 11 мая: подробности Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Людмила Жерновская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter