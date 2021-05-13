Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца / REUTERS

Результаты наркологической экспертизы показали, что 19-летний россиянин Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в Казанской гимназии, был трезв.

Читайте также"Я пришел убивать": опубликованы выдержки из допроса студента, устроившего бойню в российской школеОб этом сообщает Baza.

Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу стрелку проводит главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

"В анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя. Ильназ напал на школу №175 в трезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Стрельба в российской школе 11 мая: подробности

  • Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.
  • Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.
  • В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.
  • Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.
  • На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым. 

  • Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Автор: Людмила Жерновская