В стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

В Казахстане решили ввести дополнительные карантинные меры на фоне рекордного количества заражений коронавирусной болезнью в стране.

Новые карантинные ограничения начнут действовать с 14 января. Об этом сообщает KazTAG.

"В связи с выявлением циркулирования нового штамма "Омикрон" в Республике Казахстан, а также увеличением числа случаев заболеваемости КВИ, по поручению Межведомственной комиссии по недопущению коронавирусной инфекции с 14 января 2022 года вводятся дополнительные меры профилактики", - говорится в сообщении правительства Казахстана, которое цитируют СМИ.

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В Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Только за последние сутки в стране зарегистрировано 9122 случая заражений коронавирусом, что является самым высоким приростом заражений в стране с начала пандемии.

Ранее в Казахстане назвали число жертв массовых беспорядков, которые начались в стране еще 2 января.

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