К карусели прицепили подвесной мотор / Скриншот
Карусель из льда прямо посреди замерзшего Балтийского моря. Такую необычную игрушку для своих внуков придумал сделать эстонец Антс Але.
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Диаметром карусель 12 метров, весит глыба 22 тонны. Чтобы она крутилась, мужчина прицепил к ней подвесной мотор.
Вместе со старшим внуком запустили карусель за 5 часов.
Дети радуются такой игрушке, а воспитанники местной танцевальной школы даже выполнили на ледяной карусели фрагмент из "Лебединого озера".
Новости мира: эстонец создал карусель изо льда посреди Балтийского моря
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