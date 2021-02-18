Диаметром карусель 12 метров, весит глыба 22 тонны.

Карусель из льда прямо посреди замерзшего Балтийского моря. Такую необычную игрушку для своих внуков придумал сделать эстонец Антс Але.

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Диаметром карусель 12 метров, весит глыба 22 тонны. Чтобы она крутилась, мужчина прицепил к ней подвесной мотор.

Вместе со старшим внуком запустили карусель за 5 часов.

Дети радуются такой игрушке, а воспитанники местной танцевальной школы даже выполнили на ледяной карусели фрагмент из "Лебединого озера".

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Автор: УНИАН