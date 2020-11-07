Комендантский час вводят в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

Правительство Литвы повторно объявило общенациональный карантин в стране из-за распространения COVID-19. Он будет действовать как минимум три недели.

Об этом сообщает Delfi.

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Как сообщается, люди снова должны будут постоянно находиться в санитарных масках в общественных местах. Все массовые мероприятия отменяются. Музеи, театры, кинотеатры, другие учреждения культуры закрываются.

Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на вынос, а магазины и предприятия услуг смогут допускать клиентов из расчета один человек на 10 кв. м. Также запрещается собираться группами более пяти человек, исключения только для членов одной семьи.

Отмечается, что с начала вспышки заболевания в стране установили 20,7 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них 192 человека умерли, и еще 5454 выздоровели.

Напомним, в начале октября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауну в стране. Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

Грузия вводит комендантский час

В Грузии приняли решение с 9 ноября ввести запрет на передвижение с 22:00 до 05:00. Комендантский час вводят в крупных городах Грузии из-за роста количества инфицированных.

Об этом в субботу заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает "Грузия Online".

Комендантский час вводят в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий. Ограничения не касаются международных перевозок, передвижения представителей СМИ.

Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 пациента, умер - 441.

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Автор: УНИАН