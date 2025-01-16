Он предположил, что команда Байдена избегала усиления санкций против российской нефти, чтобы не повышать внутренние цены на нефть и газ в США в преддверии выборов 2024 года.

Кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент заявил, что полностью поддержит усиление санкций против российских нефтяных компаний, если избранный президент Дональд Трамп одобрит эту стратегию для завершения войны в Украине. Об этом пишет The Hill.

"Если какие-либо официальные лица Российской Федерации смотрят эти слушания по утверждению кандидатуры, они должны знать: если я буду утвержден, и если президент Трамп попросит меня поддержать его стратегию по завершению войны в Украине, я на 100% готов к усилению санкций, особенно против российских нефтяных гигантов, до такого уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров", - сказал Бессент.

Он назвал войну в Украине "одной из величайших трагедий моей взрослой жизни".

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"И завершить её [необходимо] как можно скорее, в какой бы роли Министерство финансов ни могло помочь в этом - если меня утвердят, я готов это делать", - добавил он.

Бессент выразил мнение, что санкции администрации Байдена против России "были недостаточно жесткими". Он предположил, что команда Байдена до недавнего времени избегала усиления санкций против российской нефти, чтобы не повышать внутренние цены на нефть и газ в США в преддверии выборов 2024 года. Финансист пояснил:

"Я полагаю, что предыдущая администрация боялась повышения цен на энергоносители в США в ходе избирательного сезона. И мне непонятно, почему советник по национальной безопасности [Джейк] Салливан, уходя с должности, повышает уровень санкций против российских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть в США за этот месяц выросли примерно на 9%".

Санкции против РФ - последние новости

Команда Трампа рассматривает как смягчение, так и ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли. По данным издания Bloomberg, сейчас в команде избранного президента США рассматривают два подхода к принуждению России к окончанию боевых действий в Украине.

В случае, если администрация избранного президента посчитает, что война в Украине близка к завершению, США будут готовы пойти на уступки в отношении российского нефтяного сектора. В частности, чиновники рассматривают возможность продления лицензий производителей или повышения ценового потолка на российскую нефть.

В противном случае команда Трампа собирается усилить санкционное давление. Согласно источникам Bloomberg, речь может идти о санкциях против европейских грузоотправителей и покупателей нефти из Азии - компаний из Китая и Индии.

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