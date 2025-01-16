Именно игрой с санкциями Трамп планирует склонить Путина к подписанию мира с Украиной.

Команда новоизбранного президента Дональда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций против России, чтобы принудить ее к мирному соглашению с Украиной в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным рассматриваются два основных подхода. Первый вариант призван немного подтолкнуть Россию к соглашению, если окончание войны в Украине будет выглядеть уже чем-то близким. В этом случае США пойдут на определенные послабления в санкциях в отношении российского нефтяного сектора. Второй вариант наоборот предусматривает усиление санкционного давления на Россию, чтобы принудить ее к окончанию войны.

По словам собеседников издания, эти планы команды Трампа еще находятся на ранних стадиях готовности и в конечном итоге будут зависеть от решений самого новоизбранного президента.

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Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, перед командой Трампа встанет та же дилемма, которая стояла перед Байденом: как надавить на Россию, избежав при этом серьезных потрясений на глобальных рынках нефти и сохранив статус доллара как мировой резервной валюты.

Как пишет Bloomberg, первая лакмусовая бумажка, которая выявит намерения команды Трампа, появится в середине марта. Тогда завершится срок действия так называемой "общей лицензии", которая предоставляет исключения из некоторых санкций. Если правительство Трампа позволит прекратить действие этих исключений, это может усилить давление на Кремль.

По словам источников, более агрессивная российская политика может заставить команду Трампа усилить вторичные санкции в отношении торговли нефтью, в том числе в отношении крупных компаний в Китае и Индии. Другой возможный подход: более жесткие ограничения в отношении танкеров, которые перевозят российскую нефть через датские и турецкие морские проливы.

Более мягкий сценарий может означать поднятие "потолка" разрешенной цены на российскую нефть выше нынешних 60 долларов за баррель.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, десятки нефтяных танкеров так называемого теневого флота бросили якорь в разных точках океана, в частности у берегов Китая и Российской Федерации. Причиной стал новый пакет санкций США от 10 января, из-за которого больше никто не хочет иметь дела с этими танкерами.

Также мы рассказывали, что накануне США ввели масштабные санкции против РФ и Китая. Новый санкционный пакет по своему масштабу похож на удар по российскому нефтяному экспорту на прошлой неделе, но теперь под ударом оказалась российская оборонка.

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