Запланированы переговоры Зеленского и Шольца, на них будут говорить о важной посреднической роли ФРГ в "нормандском формате".

Украину с первым официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Это произойдет в понедельник, 14 февраля. Во время визита Шольца состоятся его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках "нормандского формата".

"Визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы", - отметили в офисе президента.

Читайте такжеУкраина направила Германии список желаемого оружия-СМИНедавно стало известно, что Олаф Шольц "в ближайшее время" встретится в Москве с Путиным. Германию в последнее время критикуют за ее позицию относительно военной помощи Украине.

Позиция Германии по поставкам оружия Украине

В конце 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает идею о поставках Украине оружия. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не будет способствовать усилению безопасности Украины".

17 января после переговоров с главой МИД Дмитрием Кулебой Бербок сообщила, что правительство ФРГ не изменило позицию о поставках в Украину оружия.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить вторжение Российской Федерации в Украину.

Читайте такжеБлокада поставок оружия Германией: посол Украины поделился обвинениями в сторону члена Бундестага3 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина еще раз обратилась к Германии с просьбой предоставить вооружение.

По словам министра, кроме военной помощи, Украина просила прекратить блокирование Германией вопрос о поставках ей оружия другими странами, однако ФРГ продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

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