В правительстве отметили, что это не означает завершения канадской миссии.

Вооруженные силы Канады временно передислоцируют часть военных из Украины в другие страны Европы.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Временную передислокацию объясняют "сложной оперативной обстановкой, связанной с необоснованной агрессией России против Украины".

"Временное перемещение персонала Объединенной тактической группы не означает окончание миссии, а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность военнослужащих", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЗеленский пригласил Байдена посетить Киев в ближайшие дниВ правительстве отметили, что не будут обсуждать количество военных, их местонахождение или намерения.

"Канадские вооруженные силы по прежнему привержены народу Украины и своей миссии по увеличению потенциала и возможностей Сил безопасности Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство Канады в Украине из-за угрозы российской агрессии приостанавливает работу в Киеве, а дипломатов эвакуируют во Львов.

Кроме того, ряд стран мира призвали своих дипломатов покинуть Украину из-за высокого риска боевых действий.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину.

12 февраля стало известно, что Россия так и не предоставила данные по своим войскам в течение ранее отведенных ей 48 часов.

Теперь Украина созывает срочную встречу с Россией и остальными странами-участницами Венского документа.