Вооруженные силы Канады временно передислоцируют часть военных из Украины в другие страны Европы.
Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
Временную передислокацию объясняют "сложной оперативной обстановкой, связанной с необоснованной агрессией России против Украины".
"Временное перемещение персонала Объединенной тактической группы не означает окончание миссии, а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность военнослужащих", - говорится в заявлении.
Читайте такжеЗеленский пригласил Байдена посетить Киев в ближайшие дниВ правительстве отметили, что не будут обсуждать количество военных, их местонахождение или намерения.
"Канадские вооруженные силы по прежнему привержены народу Украины и своей миссии по увеличению потенциала и возможностей Сил безопасности Украины", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что посольство Канады в Украине из-за угрозы российской агрессии приостанавливает работу в Киеве, а дипломатов эвакуируют во Львов.
Кроме того, ряд стран мира призвали своих дипломатов покинуть Украину из-за высокого риска боевых действий.
Вероятность вторжения РФ в Украину
С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск.
11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.
В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.
Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину.
12 февраля стало известно, что Россия так и не предоставила данные по своим войскам в течение ранее отведенных ей 48 часов.
Теперь Украина созывает срочную встречу с Россией и остальными странами-участницами Венского документа.