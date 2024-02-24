Власти Канады объявили о запрете на экспорт в РФ ряда товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении против России новых санкций, приуроченных ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину, сообщает пресс-служба МИД Канады.

"Мы продолжим принимать меры против российского правительства и его способности вести незаконную войну до тех пор, пока суверенитет и территориальная целостность Украины не будут полностью восстановлены", - заявила Жоли.

Всего санкции ввели против 153 компании и десять человек, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, главы "Военторга" Владимира Павлова и совладелеца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева.

Видео дня

Помимо этого, под санкции Канады попали страховые компании "АльфаСтрахование" и "РЕСО-Гарантия", банк "Санкт-Петербург", авиационный комплекс имени Ильюшина, концерн "Алмаз-Антей" и другие компании, связанные с российским военно-промышленным комплексом.

"Большинство попавших под санкции субъектов предоставляют товары и услуги, такие как компоненты для ракет "Калибр" и беспилотников, страховые и розничные услуги Министерству обороны России", - уточняет МИД Канады.

Также власти Канады объявили о запрете на экспорт в РФ ряда товаров, которые могут быть использованы в военных целях. В частности, под запрет попали взрывчатые вещества и детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отраслях.

Санкции против РФ - детали

Ко Второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину объявили о новых санкциях в Соединенных штатах и Евросоюзе. 13-й пакет ограничений приняли на уровне Совета ЕС. В список попали 106 физических и почти 90 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Санкции нацелены прежде всего на военный и оборонный сектора, на тех, кто поставляет оружие из КНДР, лиц - ответственных за депортацию детей, а также на 27 субъектов-предприятий расположенных как в России так в третьих странах таких как Индия, Шри-Ланка, Китай, Казахстан и Турция, и которые помогают обходить Кремлю действующие ограничения по технологиям.

Вас также могут заинтересовать новости: