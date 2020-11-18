Следующий год принесет неравномерное экономическое восстановление и еще больше геополитического напряжения, но и некоторые шансы сделать мир лучше.

Чувствуете ли вы себя везунчиками? Число 21 связано с удачей, риском, счастливым шансом и азартом. Ровно столько точек на стандартных игральных костях. Столько шиллингов входит в одну гинею, валюту любителей делать ставки на скачках.

Также 21 - это минимальный возраст для возможности зайти в казино в США. А еще название семейства карточных игр, в которые входит блэк-джек. Все это, как ни странно, подходит по характеру для года с чрезвычайной неопределенностью, - пишет The Economist. Самым большим выигрышем будет шанс взять пандемию коронавируса под контроль. Но до того риски будут связаны со здоровьем, жизнеспособностью экономики и социальной стабильностью.

Читайте такжеПандемия коронавируса повышает риск новой мировой войны - начальник генштаба БританииС приближением 2021-го The Economist перечисляет 10 тенденций, за которыми стоит следить в следующем году.

Первая из них - битва за вакцины. Как только первые вакцины станут доступными, фокус быстро сместится с героических усилий по их созданию на не менее сложную задачу их распространения.

"Вакцинная дипломатия будет сопровождать битвы внутри стран и между ними за то, кто и когда должен получить прививку. А вот и джокер: сколько людей откажутся вакцинироваться, когда им предложат?"- пишет издание.

Вторая тенденция - это смешанное экономическое восстановление. Экономический отскок к росту после пандемии будет неоднородным. Поскольку местные вспышки и карантины будут появляться и исчезать. А правительства сделают разворот от поддержания "жизнедеятельности" компаний до попыток помочь работникам, потерявшим работу. Разрыв между сильными и слабыми сильно увеличится.

Третий тренд - придется латать новый мировой "беспорядок". Насколько новый президент США Джо Байден будет успешен в попытках спасти основанный на правилах мировой порядок, который разваливается? Парижский климатический договор и ядерная сделка с Ираном - очевидное пространство для начала. Но распад начался еще до Дональда Трампа и он переживет его президентство.

Читайте такжеВ мире все еще есть страны без коронавируса, где они?Четвертый тренд - напряжение между США и Китаем усилится. Не стоит ждать, что Байден остановит торговую войну с Китаем. Он скорее захочет улучшить отношения с союзниками, чтобы вести ее более эффективно. Многие страны: от Африки до Юго-Восточной Азии, - стараются изо всех сил, чтобы не стать на чью-то сторону в этой войне на фоне роста напряжения.

Пятый тренд связан с компаниями на передовой конфликта между США и Китаем. И речь идет не только об очевидных примерах, таких как Huawei и TikTok. Бизнес все больше становится геополитическим полем боя. Боссы компаний имеют дело не только с давлением "сверху", но и "снизу", поскольку работники и клиенты требуют перехода на стандарты, которые бы помогли бороться с изменениями климата и за установление социальной справедливости. Потому что политики в этих сферах сделали слишком мало.

Шестой тренд - изменение поведения людей под влиянием технологий. В 2020 году пандемия ускорила принятие многочисленных примеров "технологического поведения": от видео-конференций до покупок в интернете и удаленной работы или учебы. В 2021 году станет более понятно, насколько эти новые изменения в поведении людей закрепятся.

Седьмая тенденция - мир больше не будет таким открытым, как раньше. Туризм сократится и изменится. Больший акцент будет сделан на внутренние путешествия. Авиакомпании, сети отелей и производители самолетов пострадают. Так же как и университеты, которые сильно зависят от иностранных студентов. Культурный обмен тоже сократится.

Читайте такжеBloomberg: Пандемия COVID-19 сделала людей легкой добычей для мошенниковВосьмой тренд связан с возможностями в сфере климатических изменений. Лучом надежды на фоне кризиса стал шанс наконец взяться за борьбу с глобальным потеплением. Правительства инвестируют в планы зеленого экономического восстановления, чтобы создать новые рабочие места и сократить выбросы. Насколько амбициозными будут обязательства стран в этом сокращении во время климатической конференции ООН, которую отложили в 2020 году? Следующий год покажет.

Девятая тенденция - 2021-й будет годом дежавю. Со многих точек зрения, следующий год будет попыткой прожить текущий еще раз. Различные события включая Олимпиаду, Dubai Expo и многие другие политические, спортивные и торговые собрания попытаются провести с годовым опозданием. Но не всем это удастся.

Десятка тенденция следующего года - попытка превратить 2020-й в "тревожный звонок". Ученые и аналитики, которые годами предупреждали об угрозе начала пандемии, теперь попытаются использовать узкое окно возможностей, чтобы убедить политиков наконец обратить внимание на другие заброшенные риски. Среди них угроза устойчивых к антибиотикам инфекций и ядерный терроризм.

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Перевод: Лесь Дымань