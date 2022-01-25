По состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию своих сотрудников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение некоторых посольств об эвакуации сотрудников посольств и членов их семей из Украины является преждевременным.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Каждая страна имеет право заботиться о безопасности своих граждан. Мы всегда думаем прежде всего о безопасности своих граждан. Во-первых, никоим образом это решение не будет иметь негативного влияния на функционирования посольств, на их способность выполнять возложенные на них функции, и они продолжают работать над тем, чтобы поддерживать Украину и развивать двусторонние отношения", - сказал глава МИД.

Читайте такжеЧрезмерная предосторожность: в МИД Украины прокомментировали эвакуацию Посольства СШАПо его словам, каждая стран имеет свои факторы для обеспечения безопасности своих граждан.

"В каждой стране есть свой фактор. К сожалению, в США есть фактор Афганистана, недавно происходившего. И поэтому коллеги где-то действуют более, скажем, резко, чем нужно. Мы абсолютно убеждены, что сейчас решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств является преждевременным. Для этого пока нет объективных реальных условий. Я никоим образом не хочу преуменьшить ситуацию, уровень угрозы, уровень перспектив ее развития, но все должно делаться вовремя и продуманно", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, на территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

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