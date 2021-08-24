Верховный комиссар ООН по правам человека обратилась к талибам с требованием уважать права афганцев.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обладает достоверными отчетами о серьезных нарушениях основных прав человека боевиками террористической группировки "Талибан".

Об этом глава ведомства Мишель Бачелет заявила на специальной сессии Совета по правам человека ООН, которая состоялась 24 августа.

"Среди всего прочего, это включает массовые казни мирных жителей и бывших афганских военнослужащих; ограничения прав женщин, в том числе их право на свободное передвижение и право девочек посещать школу; вербовку детей для участия в войне солдат и подавление мирных протестов и несогласных", - сказала Бачелет.

На этом фоне Верховный комиссар ООН по правам человека призвала талибов исполнить данное ими обещание уважать права женщин, а также этнических и религиозных меньшинств.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Читайте такжеТалибы попросили ООН остаться работать в АфганистанеСтало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

По данным МИД Украины, в Афганистане еще остается около 50 украинских граждан.

Автор: Станислав Кожемякин