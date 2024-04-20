США могут быстро перейти к поставкам Украине вооружений после принятия соответствующего закона в Конгрессе.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что после того, как в Конгрессе примут законопроект о помощи Украине, Соединенные Штаты Америки смогут быстро перейти к поставкам вооружений для наших военных. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По ее словам, "от момента подписания может пройти очень короткое время до объявления и его поставки".

Дипломат ожидает, что поставки оружия в Украину начнутся очень быстро. Она утверждает, что речь идет о днях или неделях.

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"Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся", - добавила Маркарова.

Она также надеется, что Конгресс США во время голосования за проект с помощью для Украины отклонит поправки, которые уменьшают ее или делают невозможным ее выделение. Маркарова напомнила, что к законопроекту HR.8035, который касается помощи Украине, на дебаты будет вынесено четыре правки:

авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;

авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;

авторства Кевина Герна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;

авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.

"Надеемся, что правки, которые уменьшают или исключают помощь Украине будут отклонены, - отметила Маркарова.

Посол напомнила, что в случае успешного прохождения пакета через Палату представителей, он будет передан на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате, добавила посол.

Помощь Украине от США - детали

В пятницу, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование за законопроекты об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволит вынести их на дальнейшее рассмотрение. Такое решение поддержали 316 республиканцев и демократов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что сенат США "быстро" примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности о помощи Украине. В свою очередь Пентагон заявил, что сможет оперативно отправить Украине пакет военной помощи, если решение о предоставлении поддержки будет принято Палатой представителей и Сенатом.

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