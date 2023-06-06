Из-за того, что взорвана дамба, усиливается угроза катастрофы на ЗАЭС, отметили в украинской разведке.

Подрыв Каховской дамбы россиянами является признаком того, что режим российского диктатора Владимира Путина паникует.

Враг, совершив такой теракт, также пытается усложнить действия украинских воинов, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", - отметили в ГУР.

В разведке добавили, что из-за подрыва Каховской дамбы усиливается угроза катастрофы на Запорожской АЭС, поскольку наполняемость резервуаров-охладителей зависит от того, какой уровень воды в Днепре.

В ГУР сообщали о том, что враг минирует Каховскую ГЭС. В частности, в апреле 2022 года противники дополнительно заминировали опоры и шлюзы, а на самой плотине поставили тентованные грузовики, в которых была взрывчатка.

Подрыв Каховской дамбы - последствия, о которых стоит знать

Утром 6 июня стало известно, что ночью российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС не подлежит восстановлению, а Каховское водохранилище будет "сработано" в течение ближайших четырех дней.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате подрыва дамбы есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В Украине готовятся к эвакуации населения с территорий, который грозит подтопление.

В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что по факту подрыва дамбы врагом начато производство по ст. 441 (экоцид) и ч. 1 и ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

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