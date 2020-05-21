Кадырова госпитализировали с подозрением на COVID-19

Сообщается, что на данный момент у Рамзана Кадырова диагностировали поражение легких.

Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Недомогание Кадыров стал испытывать несколько дней назад, но полагал, что это ОРВИ. Затем его состояние резко ухудшилось и чеченские врачи порекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Также сообщается, что на данный момент у Кадырова диагностировано поражение легких, однако уверенности в том, что он заразился коронавирусом, у медиков пока нет.

Ранее в этом месяце власти Чечни заявили о том, что им удалось взять под контроль эпидемию COVID-19 в регионе, а глава республики подписал указ о снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, до этого COVID-19 диагностировали у премьер-министра России Михаила Мишустина, а также у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.