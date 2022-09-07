Их задача - останавливать отступающих оккупантов и возвращать их на поле боя под угрозой ликвидации.

Русское командование уже выставило так называемые заградительные отряды "кадыровцев"на разных участках фронта. Они будут следить за тем, чтобы россияне не отступали во время атак украинских воинов.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Я могу заверить вас, что некоторое количество этих "мужественных" ребят поехала по разным областям Украины для того, чтобы заняться "поддержанием морального духа российской армии, стоя в тылу", назовем это так деликатно", - сказал Арестович.

По его словам, настраивать людей с оружием против других людей с оружием, заставляя одних воевать, - это плохая идея. Арестович прогнозирует, что между" кадыровцами " и россиянами, которых те будут гнать в бой, возникнут конфликты, в том числе и перестрелки.

Как сообщал УНИАН, Россия начала применять тактику заградительных отрядов из "кадыровцев" еще в начале войны. Об этом свидетельствовали перехваты телефонных разговоров оккупантов, датированы началом марта 2022 года. Главная задача заградительных отрядов - останавливать бойцов, которые будут отступать, и под угрозой смерти возвращать на поле битвы.

Вас также могут заинтересовать новости: