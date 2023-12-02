Тело одного из них удалось вернуть родным.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил, что в плену у боевиков ХАМАС погибли пятеро израильских заложников, которых удерживали в Газе.

Как пишет DW, семьи погибших уже уведомлены о смерти родных. Тело одного из них бойцы ЦАХАЛ вернули в Израиль.

"Это произошло после того, как комиссия экспертов Министерства здравоохранения совместно с Институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином Израиля и Министерством по делам религии установили их смерть на основе собранных разведывательных данных", – отметил представитель ЦАХАЛа.

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Ситуация в Газе - что там происходит

На прошлой неделе Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня, чтобы обменять заложников на палестинских заключенных. За это время удалось освободить десятки людей, хотя боевики продолжали саботировать перемирие. В частности, ХАМАС нарушил перемирие с Израилем уже через 15 минут после его начала.

Уже 1 декабря, когда режим прекращения огня должны были продлить еще на сутки, армия Израиля объявила о возобновление боевых действий в Секторе Газа и против группировки ХАМАС. Оказалось, что боевики снова обстреляли территорию Израиля.

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