Тем временем сотни иорданцев пытаются прорваться сквозь границу с Израилем.

Армия обороны Израиля ударила с воздуха по жилищах высокопоставленных военных командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Читайте такжеХАМАС заявил об ударе беспилотника по израильскому химзаводуОтмечается, что израильские военные самолеты бомбили дома главарей, которые были размещены в лагере беженцев в Газе.

Reuters со ссылкой на слова очевидцев пишет, что сообщений о пострадавших не поступало, поскольку накануне объявили эвакуацию.

Тем временем сотни иорданцев, чтобы поддержать палестинцев, пытаются прорваться сквозь границу с Израилем, сообщают местные СМИ.

"Духом и кровью мы искупим тебя, аль-Акса!" – скандирует толпа, имея в виду мечеть на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Тогда как в иорданской столице – Аммане – после пятничной молитвы проходит митинг в знак протеста против действий Израиля в Иерусалиме и боевых действий Израиля и ХАМАС в секторе Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Яна Ставская