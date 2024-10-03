Ливанские власти сообщили о по меньшей мере шестерых погибших в результате атаки.

Утром 3 октября Израиль нанес удар по центру Бейрута. Власти Ливана сообщают о гибели по меньшей мере шести человек, пишет Reuters.

Израильские военные заявили, что нанесли точный авиаудар по столице Ливана. Целью было здание в центральном районе Бейрута, недалеко от парламента и правительства.

В результате атаки по меньшей мере шесть человек погибли, еще семь получили ранения.

Видео дня

Кроме того, три ракеты попали в пригород Дахия, где на прошлой неделе был ликвидирован главарь "Хезболлы" Хасан Насраллу.

Зато "Хезболла" заявила, что вступила в бой с израильскими войсками на территории Ливана и якобы уничтожила три танка ЦАХАЛа вблизи пограничного города Марун-эль-Рас.

Обострение на Ближнем Востоке

Ранее западные СМИ сообщили, что Израиль рассказал Соединенным Штатам Америки о намерении зайти на территорию Ливана, чтобы зачистить инфраструктуру "Хезболлы" на границе.

Вечером стало известно, что Израиль начал массированный артобстрел одного из приграничных населенных пунктов. Также ЦАХАЛ призвал эвакуироваться людей, которые находятся возле ряда зданий в Дахии.

Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о проведении наземных рейдов против объектов "Хезболлы" на юге Ливана.

Вас также могут заинтересовать новости: