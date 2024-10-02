Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю. Базовый сценарий после этого, который сейчас имеет больше всего шансов, - это какой-то ответный удар, а дальше все затихает. Так же, как и полгода назад, после 14 апреля, когда также состоялся обмен ударами.

В целом, мы имеем постепенное увеличение интенсивности конфликта. Ближний Восток ступил на одну "ступеньку" выше - происходят прямые удары между Израилем и Ираном.

Еще после первого удара я говорил, что если будет второй удар - это войдет в систему, будет повторяться чаще. Значит, чаще будут возникать ситуации, когда обе стороны решат подняться еще на одну "ступеньку".

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По состоянию на сейчас ни одна сторона не хочет большой региональной войны по многим причинам: внутренним, внешним, готовности, представлениям. Поэтому моя оценка этой ситуации достаточно консервативна.

Иранцы специально предупреждали об этом ударе. И он был специально нанесен таким образом, чтобы не нанести вред гражданским. По крайней мере, пытались так сделать. Израиль тоже выберет какие-то объекты, которые не заденут мирное население. Однако есть одно "но": стороны делают шаги, в зависимости от оценки экзистенциального вызова.

Ликвидированный Израилем лидер движения "Хезболла" Хасан Насрала был не просто союзником Ирана. Это человек, который имел право голоса в региональной политике наравне с президентом Ирана, или даже больше, к которому прислушивалось военно-политическое руководство Ирана. "Хезболла" обеспечивает стратегические задачи выхода Ирана к Средиземному морю и создания угрозы для Израиля. Ее потеря - это фактически разрушение всего, что КСИР делал сорок лет.

С другой стороны, внутриполитическая ситуация в Иране очень сложная. Два года назад впервые состоялись протесты, во время которых звучали лозунги: "Долой Исламскую республику". И пусть эти протесты были подавлены, но оппозиционный к режиму потенциал никуда не делся. Он ждет своего часа. Если и когда режим поймет, что его выживание поставлено под угрозу, часть Корпуса [стражей Исламской революции] может пойти на эскалацию. И это не оставит Израилю, США, миру иного пути, как вооружённый ответ...

Итак, базовый сценарий: происходит постепенная эскалация, которая пока контролируемая, прогнозируемая и происходит в пределах.

Однако ситуация может выйти из-под контроля, и тогда мы увидим не войну Ирана с Израилем, а попытки иранцев сорвать региональную ситуацию. Скорее всего, КСИР уже распространил по своим каналам угрозы, что в случае, если удар Израиля по Ирану будет непропорциональным, то в ответ будет обстреливаться инфраструктура стран Персидского залива. И это "звоночек". Конечно, сейчас этого не будет, но такие мысли есть, они звучат.

Интересно и заявление израильского посольства в Москве: что они рассматривают Россию как важного партнера и всегда готовы к конструктивному диалогу. Это означает, что тестируется вариант привлечения России в качестве посредника для потенциальных переговоров с Ираном. В свою очередь, Россия может торговать своим мифическим влиянием на Иран с целью стать безальтернативным переговорщиком. Но для этого им нужна дальнейшая эскалация, чтобы угроза прекращения мореплавания и, соответственно, коллапс нефтяного рынка из-за проблем в Персидском заливе стали более реальными.

Еще один вариант развития событий во время региональной войны - иранский режим коллапсирует, и одна из составляющих Оси зла выпадет из расклада. Понятно, что после смены режима в Иране к власти могут прийти те же офицеры КСИР, но с другими лозунгами, которые они быстро сменят...

Относительно влияния этого всего на нашу ситуацию, есть разные варианты. От банального, что передача иранских ракет в Россию (если она вообще была) остановится, до более сложных комбинаций.

Все говорят, что внимание США будет перенесено на Ближний Восток, а внимание - это ресурс, который конвертируется в голосование за выделение помощи Украине. Хотя мы видели, как после 7 октября 2023 года внимание быстро переключилось на Израиль, однако уже через четыре месяца оба конфликта были сопоставимы по вниманию.

Сергей Данилов, заместитель руководителя Центра ближневосточных исследований