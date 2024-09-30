Катерина Черновол

Израиль сообщил Вашингтону, что это ограниченные операции, направленные на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы.

Правительство Израиля проинформировало Соединенные Штаты о "ряде операций", в том числе наземных, в Ливане. Тем временем ливанские СМИ сообщают о массированном артиллерийском обстреле израильтянами приграничной деревни Ваззани, расположенной неподалеку от Гаджара, пишет The Times of Israel.

Как заявил во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, Израиль сообщил Вашинштону, что это "ограниченные операции, направленные на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы". Американская сторона продолжает вести переговоры с Израилем по этому вопросу.

По словам Миллера, США "пока не эвакуируют американских граждан из Ливана". Он добавил, что Государственный департамент работает с коммерческими авиакомпаниями, которые вылетают из страны, и призвал американцев, находящихся в стране, заполнить анкету, чтобы департамент мог предоставить им наилучшую помощь.

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Тем временем CNN сообщает, что ливанская армия отступила с наблюдательных постов на южной границе с Израилем. Военные страны переместились в казармы в приграничных деревнях, сообщил источник в ливанских силах безопасности.

Эту информацию косвенно подтверждает Sky News. Международный корреспондент Джон Спаркс сообщил, что ливанская армия "почти наверняка" отступает.

"Это ярко указывает на то, что вторжение является вероятным, даже очень вероятным, в ближайшие часы", – пишет издание.

Ранее Армия обороны Израиля ввела закрытую военную зону в районе северных приграничных общин Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади. Военные говорят, что этот шаг был сделан после новой оценки ситуации. Приказ подписал начальник Северного командования генерал-майор Ори Гордин.

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"ЦАХАЛ разъясняет, что въезд на эту территорию строго запрещен", – добавляется в сообщении.

Это событие происходит на фоне распространенных сообщений и указаний на неизбежную наземную операцию Израиля против "Хезболлы" в Ливане, пишет The Times of Israel.

Обновлено: Лидер партии ШАС Арье Дери, который активно участвует в принятии решений в военное время, опубликовал в Твиттере текст еврейской молитвы за солдат ЦАХАЛа на фоне новостей о подготовке вторжения в Ливан.

Традиционная молитва просит Бога защитить войска, действующие "от границы Ливана до пустыни Египта", поразить их врагов и даровать им победу.

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Обновлено: Армия обороны Израиля призывает ливанское гражданское население, которое находится вблизи нескольких зданий в южном пригороде Бейрута, опорного пункта "Хезболлы", известного как Дахия, немедленно эвакуироваться.

Полковник Авичай Адрае, представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, призвал гражданское население удалиться от этих трех объектов (Лилак, Харет-Грейк, Бурдж Аль-Бараджне) на расстояние не менее 500 метров.

"Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлы", и ЦАХАЛ будет действовать против них с применением силы. Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров", – говорит Адрае.

Операции Израиля в Ливане: что предшествовало

30 сентября издание The Washington Post со ссылкой на несколько источников сообщило, что Израиль планирует провести ограниченную наземную операцию в Ливане. И, как сообщил Вашингтону израильский чиновник, она может начаться в ближайшее время,

Отмечалось, что запланированная Израилем кампания будет меньше, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году. Однако администрация Байдена все еще обеспокоена возможностью того, что эта операция может перерасти в нечто более масштабное.

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