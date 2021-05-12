В результате обострения израильско-палестинского конфликта погибли около 60 человек.

На границе с сектором Газы погиб один израильский военный, а исламистская группировка ХАМАС сообщил о гибели нескольких своих главарей.

Как передает DW, о гибели 21-летнего израильского солдата в результате сегодняшнего обстрела заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Читайте такжеРасстрел в Казани: 19-летнего парня, устроившего бойню в школе, арестовали

Согласно сообщению израильских военных, военный погиб в результате выпущенной из сектора Газы на израильскую сторону границы противотанковой ракеты. В результате атаки двое израильских военных получили ранения.

Ответственность за обстрел ЦАХАЛ возлагает на группировку ХАМАС.

Между тем сам ХАМАС признал, что в результате ударов израильских войск погиб ряд главарей организации, в том числе руководитель района Газы Басс Исса. В то же время, по данным израильских спецслужб, среди погибших был также и руководитель ответственного за кибератаки подразделения ХАМАСа.

Всего, по данным палестинских властей, в секторе Газы в результате обстрелов со стороны израильской армии погибли 53 человека, в том числе 15 детей. До гибели военного Израиль сообщал в целом о шести погибших в результате этих обстрелов.

Что происходит

Обмен ударами между ХАМАСом и армией Израиля происходит на фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме, продолжающихся с 7 мая. По данным Красного Креста, 10 мая в столкновениях с израильскими полицейскими были ранены более 500 палестинцев.

С начала обострения противостояния группировки ХАМАС выпустила более тысячи ракет на израильскую территорию. Большинство этих ракет перехвачены израильскими системами противовоздушной обороны. Израильская армия нанесла в ответ сотни мощных артиллерийских ударов по позициям исламистов в секторе Газы.

Ранее ракетные атаки на Израиль осудил Евросоюз. В Брюсселе также призвали немедленно прекратить насилие на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газы. Глубокую обеспокоенность из-за обстрелов Израиля выразил также госсекретарь США Энтони Блинкен. А Совет Безопасности ООН планирует экстренное заседание по этому поводу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая