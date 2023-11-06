Байдену стоит отказаться от риторики о победе Украины и найти другой аргумент для продвижения военной поддержки Киева.

Для администрации президента США Джо Байдена и других сторонников Украины в Вашингтоне пришло время переосмыслить цели военной поддержки Киева и привести новые аргументы для нее, чтобы убедить скептиков. Теперь речь идет не о победе Украины, а о ее выживании, пишет The Washington Post.

Издание ссылается на недавнюю статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist, в которой он сравнил ситуацию на фронте с Первой мировой и объяснил, почему летнее контрнаступление потерпело неудачу.

"Контрнаступление Украины должно было обеспечить политическую поддержку Киева, доказав, что он может отвоевать утраченные территории. Теперь сторонникам Украины может понадобиться привести обратный аргумент: Украина не отвоевывает значительную территорию, и помощь необходима на неопределенный срок, чтобы предотвратить сокрушительное поражение", – такой вывод WP делает из статьи Залужного.

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Издание отмечает, что "окно" для выгодных мирных переговоров с Россией уже прошло, ведь Кремль тоже видит тупик на фронте и считает, что в длительной войне на истощение Россия одержит победу. Но и для Украины это не означает неизбежное поражение, ведь "Путин не бессмертен".

"Соединенные Штаты никогда не должны признавать незаконные завоевания Путина. Но, возможно, придется вернуться от мечтаний о победе к подготовке жизни в тупике", – пишет WP.

Автор публикации отмечает, что "стратегическая неспособность" одержать победу над Россией на текущем этапе является главной причиной сопротивления части республиканцев дальнейшим поставкам оружия в Украину. Поэтому администрация Байдена должна сформулировать достижимый финал войны и план его достижения, чтобы преодолеть сопротивление Конгресса.

"Большинство в Конгрессе рассматривает Россию как противника Америки и понимает важность независимой Украины. Должна быть возможность сплотить большую часть Конгресса вокруг этого общего видения. Просто высмеивать или снисходительно относиться к скептикам уже не получится. Они не проблема; стратегия - это проблема", - пишет WP.

Проблема с поставками американского оружия в Украину

Как писал УНИАН, в Конгрессе США не хватает голосов для принятия новой программы оборонной поддержки Украины. Часть депутатов-республиканцев из группы так называемых "трампистов" выступают категорически против этого, а без их голосов принять программу невозможно.

В октябре президент Джо Байден предложил принять одним большим пакетом программу помощи Украине, Израилю и Тайваню с добавлением туда же расходов на укрепление американской границы с Мексикой. То есть в пакете будет все то, что очень нравится "трампистам", плюс помощь Украине.

Однако Палата представителей Конгресса все равно проголосовала за отдельный пакет помощи Израилю, чтобы не голосовать за большой пакет, предложенный Байденом. Сам Байден пообещал наложить вето на решение, которое не предусматривает помощь Украине.

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