По последним опросам 40% немцев, то есть почти половина страны, не знают, за кого голосовать.

Германия на пороге исторических выборов - 16 лет в стране руководила канцлер Ангела Меркель, и многие не представляют Германии с другим канцлером.

Накануне выборов в столице страны Берлине спокойно, в центре сегодня гораздо больше занимались первым после начала пандемии коронавируса марафоном, чем выборами.

По результатам последних опросов 40% немцев, то есть почти половина страны, не знают, за кого голосовать. Последние почти 16 лет у власти была неизменная Ангела Меркель. В условиях демократических и прозрачных выборов здесь постоянно отдавали руль власти ей. И до сих пор у Меркель как у политика в стране самые высокие рейтинги.

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"Чтобы Германия оставалась стабильной, канцлером должен стать Армин Лашет", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Но Армину Лашету, хоть он и руководит Северной Рейн-Вестфалией, крупнейшим немецким регионом, где проживает более 17 млн граждан, не хватает харизмы. Ему не верят потому, что за него просит "мамочка", как называют Меркель.

Гораздо большие шансы у главного соперника партии Меркель - они же партнеры по коалиции, социал-демократы. Олаф Шольц, их возглавляющий, - министр финансов, это важная и заметная в политике должность, его лучше знают. О чем надо помнить, говоря об этой партии украинцам - социал-демократы скептически настроены в отношении антироссийских санкций и поддерживают "Северный поток-2", говорится в сюжете ТСН.

"Я думаю, сейчас люди ищут, кому смогут доверять так же, как Меркель. Им надо, чтобы жизнь была построена по принципу "они все сделают, мне не надо об этом думать". Была такая реклама банка:"Живи свою жизнь, мы позаботимся о другом". Вот, чего они хотят. И такие люди, вероятнее всего, будут голосовать за Олафа Шольца", - убежден историк, автор биографии Ангелы Меркель Ральф Больман.

Анналена Бербок, кандидат от "зеленых", еще год назад имела вид серьезной конкурентки, но с тех пор из-за ряда скандалов, связанных в частности с плагиатом, потеряла доверие. Шансы "зеленых" постаралась поднять юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая накануне появилась здесь на многолюдном митинге и призвала молодежь идти на участки.

Для Украины это несколько тревожный период, потому что, кто бы ни пришел вместо Меркель, он будет знать украинский вопрос хуже и главное - не будет иметь внешнеполитического опыта. Вероятнее всего, если голоса распределятся между основными кандидатами ровно, Германию со следующей недели ждут напряженные переговоры о новой коалиции.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Меркель в последний раз выступила в парламенте в качестве канцлера, котором была последние 16 лет, то есть в течение четырех сроков подряд. Она запомнилась не только судьбоносными решениями для страны, но и фирменным стилем в одежде. Меркель носит классические жакеты одного покроя на трех пуговицах и часто яркого цвета.

В своей последней речи на посту канцлера Меркель просила поддержать ее партию на предстоящих выборах. Депутаты проводили Меркель бурными аплодисментами.

Планы Меркель после поста канцлера

Ангела Меркель, преимущественно отшучивалась при ответе на вопрос о ее дальнейших планах. Она не раз говорила, что хочет просто отдохнуть и "наконец выспаться".

Но в более философском настроении 67-летняя Меркель недавно размышляла, что вынуждена считаться с тем, сколько ей еще отведено.

"На нынешнем отрезке жизни я хочу очень старательно подумать над тем, что во мне на поверхности. Хочу ли я что-то писать, выступать, ходить в походы, или я хочу оставаться дома, или путешествовать по миру", - цитирует агентство Bloomberg ее слова из выступления 8 сентября.

Автор: Ирина Погорелая