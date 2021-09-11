Немецкий канцлер подчеркнула, что четко дала понять, что важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что Украина должна и дальше оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между двумя странами о транзите.

Как передает "Немецкая волна", соответствующее заявление Меркель сделала в субботу, 11 сентября, по результатам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, где обсуждался и вопрос газопровода "Северный поток-2".

"Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с польским премьером, которую цитирует информагентство Reuters.

В то же время Матеуш Моравецкий подчеркнул, что сохранение за Украиной и Польшей статуса стран-транзитеров российского газа в ЕС, несмотря на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", снизит вероятность шантажа со стороны России.

"Гарантии транзита газа через территорию Украины, Польши в Западную Европу ... являются тем элементом, что уменьшает возможность шантажа со стороны России, шантажа ценами, но, что значительно важнее, политического шантажа", - сказал Моравецкий.

Напомним, накануне российская энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".Перед этим сообщалось о планах российского газового монополиста начать первые поставки газа по этому газопроводу уже в октябре текущего года.

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Ранее, в июле этого года, Берлин и Вашингтон достигли согласия по завершению сооружения газопровода "Северный поток-2". В то же время в Берлине постоянно подчеркивали, что выступают за сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.

Зато Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, представляющий экономическую и политическую угрозу.

Автор: Екатерина Гирнык