Несправедливая война не может закончиться несправедливым миром, говорит он.

Сейчас о завершении войны в Украине говорит только Киев, руководство Российской Федерации мира не хочет.

Об этом в интервью el Diario заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, европейцы поддерживают любой справедливый мирный план, однако в отношении Украины ничего не может решаться без самой Украины:

"Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский. Российский президент всегда говорит о войне, о том, чтобы не отказываться от войны, о том, чтобы победить в войне".

В то же время Альбарес отметил, что Европа должна иметь право голоса во всем, что касается европейской безопасности, в том числе и войны в Украине. Он подчеркнул, что несправедливая и агрессивная война, которая противоречит принципам Устава ООН, не может закончиться несправедливым миром.

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"На кону сейчас, и уже в течение трех лет в Украине, стоит гарантирование таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет, а также ключевых принципов европейского строительства, таких как то, что война не может быть способом разрешения конфликтов между государствами, а также принципов толерантности, плюрализма и демократии", - добавил испанский министр.

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