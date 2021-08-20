Корабли планировали на три дня остановиться в порту для дозаправки и пополнения запасов еды.

Министерство иностранных дел Испании запретило двум российским военным кораблям заходить в порт города Сеута.

Российская армия запрашивала о стоянке большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай", сообщает НВ со ссылкой на El Confidencial.

Корабли планировали на три дня остановиться в порту с 18 августа для дозаправки и пополнения запасов еды.

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По данным испанского издания, МИД отказался принимать российские корабли, поскольку не получил информацию об их дальнейшем маршруте.

Напомним, в 2016 году Россия направила в Средиземное море группировку военных кораблей РФ во главе с проблемным авианосцем "Адмирал Кузнецов" для участия в военной операции в Сирии. Однако тогда Испания и Мальта отказали в дозаправке российских военных кораблей. России пришлось дозаправлять их с танкеров. С тех пор корабли ВМФ РФ не останавливались в испанских портах.

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Автор: Александр Топчий