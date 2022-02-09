Ситуация с накоплением российских войск у границы Украины должна решаться с помощью переговоров, считает глава МИД Испании.

Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявляет, что его страна не будет поставлять оружие в Украину, потому что сейчас нужно сосредоточиться на диалоге с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хосе Альбарес сказал в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На вопрос, будет ли Испания поставлять оружие Украине на примере других стран, чтобы засвидетельствовать свою поддержку, Хосе Альбарес ответил: "Конечно, надо понимать, что политика как Испании, так и Европейского Союза в целом (это было подтверждено на последнем Совете министров иностранных дел стран-членов ЕС) основывается на том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются".

Читайте такжеРиск российского вторжения в Украину растет - генсек НАТОПри этом он добавил, что, в случае необходимости введение санкций, будет осуществлена соответствующая работа. "Но сейчас – это время дипломатических усилий, время переговоров, и надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые, возможно, пока совсем не соответствуют реальности", – считает министр.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в контексте консолидации международного давления на РФ для сдерживания ее от дальнейшей агрессии и узнал, что Испания не намерен эвакуировать сотрудников посольства в Украине.

Ранее – 18 января – канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти его государства не планируют поставлять оружие Украине, но будут пытаться дипломатическим путем предотвратить возможное вторжение России в нашу страну.

Россия пошла на обострение ситуации на украинской границе осенью прошлого года.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и временно оккупированных территорий находятся 140 тысяч военных.

В СНБО утверждали, что войск, стянутых Россией к украинской границе, недостаточно для вторжения.

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