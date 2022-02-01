Глава МИД Испании заявил, что его страна полностью поддерживает усилия Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности политико-дипломатическим путем.

Королевство Испания не намерено проводить эвакуацию сотрудников посольства в Украине.

Как сообщает МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

В частности, разговор состоялся в контексте консолидации международного давления на Российскую Федерацию для сдерживания ее от дальнейшей агрессии.

Кулеба подробно проинформировал своего испанского коллегу о ситуации безопасности в связи с концентрацией российских войск вблизи государственной границы и на территориях Украины, временно оккупированных РФ. Министр отдельно заострил внимание на невоенных выражениях российской агрессии, в частности попытках РФ расшатать экономическую и финансовую стабильность Украины.

В свою очередь, Буэно заверил в полной поддержке Испанией усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности политико-дипломатическим путем.

Читайте такжеУкраина – не "Титаник", и дипломаты не должны покидать ее – ЗеленскийВ этом контексте министры скоординировали шаги по переговорному процессу с РФ в рамках сетевой дипломатии, которая призвана удержать Российскую Федерацию в русле дипломатических переговоров и принудить ее к деэскалации.

Глава МИД Испании сообщил Кулебе об отсутствии на этом этапе намерений осуществлять эвакуацию членов семей сотрудников испанского посольства в Киеве.

Буэно откликнулся на призыв главы украинской дипломатии осуществить в ближайшее время визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ.

Напомним, США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили украинскому МИД о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины из-за сообщения об угрозе вторжения России в Украину.

5 января Канада также объявила о намерении временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в том числе детей до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают. 30 января Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине.

Стоит отметить, что в Украине находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

В конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что войск РФ вблизи границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

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