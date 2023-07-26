Аналитики считают, что Кремль, который быстро уничтожил часть империи Евгения Пригожина, может попытаться использовать его "фермы троллей" в своих интересах.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что ЧВК "Вагнера" юридически "не существует". Заявление российского диктатора быстро подхватили аккаунты в соцсетях, связанные с Евгением Пригожиным и известные, как "фабрика троллей".

"Пригожина уважали внутри страны", — цитирует издание The New York Times сообщение в Twitter-аккаунте под именем Богдан Горюнов. "Но одним своим поступком он лишился всего этого уважения", — добавил он, имея в виду прерванный мятеж "вагнеровцев" в июне. "То, что осталось от Вагнера, теперь ничто, только воспоминание".

Группа, отслеживающая сообщения в Twitter, определила Горюнова как вероятного тролля. В его аккаунте было мало подписчиков или оригинальных постов, в основном это были ответы на более популярные аккаунты, и иногда он противоречил сам себе. За несколько дней до этого он защищало лидера "Вагнера", написав в Twitter ответ на сообщения о том, что он встречался с Путиным после мятежа: "Пригожин наконец признал, что это была большая ошибка, и он хочет снова быть полезным стране?"

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Более десяти лет назад Пригожин стал пионером в темном искусстве интернет-троллинга, запустив так называемые "фермы троллей" для формирования нарративов в России и за ее пределами, в том числе породив разногласия в поддержку Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году.

По мере того, как его конфликт с Министерством обороны России из-за войны в Украине в последние месяцы обострился, некоторые аккаунты в соцсетях, которые активисты назвали троллями, стали работать против самого Пригожина.

Это изменение предполагает, что многие из инструментов, которыми пользовался Пригожин, служат не ему конкретно, а Кремлю. Это также демонстрирует, что российское государство, которое быстро приняло меры, чтобы уничтожить части империи СМИ Пригожина, может попытаться использовать в своих интересах "фермы троллей", чьи сообщения часто отражают то, как Кремль хочет освещать обстановку в России.

"Пригожин — это инструмент Путин", — сказал лидер группы анонимных добровольцев, занимающихся мониторингом троллей. "Без Путина и финансов, которые он предоставляет, Пригожин — ничто".

Сообщения, поступающие с аккаунтов троллей, являются как про-, так и антипригожинскими, но это также может служить интересам Кремля, позволяя показать тех, кто поддерживает взгляды главаря "Вагнера", в том числе его резкую критику российского военного руководства. Ясно, что тролли уделяют чрезмерное внимание новостям, связанным с интересами Пригожина.

За последние 20 лет Пригожин занимался некоторыми самыми деликатными задачами для российского государства, в том числе использовать наемников "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке, в обмен на выгодные государственные контракты и усиление влияния.

Попытка мятежа, порожденная желание главаря ЧВК занять более важную роль в российской иерархии власти, оттеснил Пригожина на второй план, но инструменты, которые он помог разработать, все еще могут служить интересам Кремля. По словам Даррена Линвилла, изучающего троллей и дезинформацию в соцсетях в Университете Клемсона в Южной Каролине, после восстания российские "фермы троллей" были как никогда активны.

"Я думаю, что это было бы приоритетом для российского правительства, особенно сейчас, когда так много угроз власти Путина", — сказал Линвилл. "Я бы сказал, что работа "фабрик троллей" как никогда важна для Путина".

Российские власти быстро приняли меры по ликвидации медиакомпании Пригожина, набора грубо разработанных новостных веб-сайтов, которые никогда не могли сравниться с хорошо финансируемыми российскими государственными СМИ.

По словам Владимира Ягудаева, работавшего на одном из сайтов Пригожина "Политика сегодня", сотрудники милиции провели обыски в офисах компании в Санкт-Петербурге после мятежа. Несколько дней спустя менеджер Ягудаева сказал ему, что они закрываются.

"Это было очень грустно", — сказал Ягудаев, добавив, что он поддерживает политические взгляды Пригожина и считает, что его медиакомпании внесли ценный вклад.

"Дело было не в деньгах", — сказал он. "Я вкладывал в это душу".

"Фабрика троллей" Пригожина - последние новости

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 30 июня объявил о ликвидации своего медиахолдинга "Патриот", который занимался распространением кремлевской пропаганды, в него входили РИА ФАН, "Народные новости", "Экономика сегодня" и другие сайты. Роскомнадзор заблокировал их.

Позже издание The Bell сообщило, что редакторам поручили "все пустить под нож", уничтожить "все следы присутствия" в интернете - не только сайты медиа, но и соцсети, Telegram-каналы, странички на "Яндекс-дзене" и чаты.

При этом серверы и технику изъяли силовики во время обысков в офисах структур Пригожина, а вместе с ними и доступ к некоторым сайтам и Telegram-каналам.

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