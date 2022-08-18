В студенческие годы она плавала на яхтах, вышла замуж за иностранца, который резко получил должности в российских компаниях и стал миллионером.

Мария Путина-Воронцова - первая известная дочь президента России. Ее карьера сложилась достаточно удачно, мягко говоря. В 36 лет она стала совладелицев компании на 400 миллиардов рублей, а еще ей дали курировать проект на 1 млрд долларов.

В эфире проекта FreeДом журналисты рассказали о жизненном пути дочери Путина и ответили на главный вопрос - удача это или закономерность.

Путинская дочь училась в МГУ на медицинском с 2006 по 2011 год, ее бывшие однокурсники публиковали с ней много фотографий. Бывшие сокурсники Воронцовой отказываются давать комментарии, но кое-какие данные все-таки удалось выяснить. По словам одной из них, сначала про Марию говорили, что она - дочь секретного конструктора ракет, потом пошел слух, что она дочь какого-то богатого генерала. Мария Воронцова действительно вела зажиточную жизнь, в студенческие годы она уже каталась на яхте.

Как отмечает российский журналист Майкл Наки, всю жизнь Марии Воронцовой сопутствовала невероятная удача, а все люди, которые помогали ей в учебе и с работой, сразу получали все земные блага.

После окончания учебы она устроилась аспиранткой в Институт детской эндокринологии, который начали строить на два года раньше и в ускоренном темпе.

В 2019 году впервые стало известно о ее достижения в бизнесе, в том же году была создана фирма "Новая медицинская компания", ее стоимость оценивалась в 40 миллиардов рублей.

Отдельно стоит упомянуть ее отношения с Йорритом Фаассеном, это европеец, у него европейские ценности. В студенческие годы он приехал в Россию и устроился сразу в "Газпроминвест". К этому времени он уже был знаком с Марией Путиной, вероятно, этим и объясняется его трудоустройство.

Ранее сообщалось, что Путин чувствует, что его ближайшее окружение им недовольно. Он хочет опереться на того, кто его никогда не предаст, сообщают британские СМИ. Поэтому президент РФ якобы рассматривает возможность выдвинуть свою дочь на высшую политическую должность - главы партии "Единая Россия".

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