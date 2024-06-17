По словам Лиама Фокса, одержимость Брюсселя "стратегической автономией" может оказаться катастрофической.

Инициативы по безопасности Европейского Союза могут привести к краху НАТО. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

"Следующим рубежом федералистского проекта ЕС является получение контроля над тем, что делает государства суверенными - оборона. В Брюсселе идут дебаты относительно того, как этого достичь. Передадут ли страны-члены ЕС свои силы под контроль командования ЕС? Или Брюссель может диктовать, какие отрасли оборонной промышленности расположены в пределах ЕС, тем самым делая всех членов зависимыми друг от друга и от центра", - утверждает британский военный.

По его словам, к счастью, те в Европе, кто желает поддерживать и сохранить свой национальный суверенитет, бросают вызов худшим проявлениям такого мышления. При этом в результате компромиссов в политике может возникнуть запутанная модель "оборонного союза" ЕС, достаточно реальная, чтобы подорвать европейскую безопасность, но недостаточно мощная, чтобы защитить ее.

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По его словам, оборонный проект ЕС рискует подорвать коллективную безопасность тремя способами: первое - это деньги, ведь слишком мало европейских членов НАТО сейчас берут на себя обязательства по 2% ВВП в свои оборонные бюджеты, при этом 80% расходов НАТО на оборону приходится на страны Альянса, которые не входят в ЕС.

"Второй риск - это дублирование организации. Зацикленность Брюсселя на процессах и политических аспектах обороны создала лабиринт оборонных инициатив ЕС, программ и аббревиатур. Создание организаций ЕС является излишним, когда НАТО и национальные системы уже существуют. Третий риск - политическая слабость ЕС. ... Оборонные инициативы ЕС не в первую очередь будут дополнять возможности НАТО, а будут втягивать их во внутреннюю борьбу и вето со стороны брюссельской бюрократии, которая будет отвечать за отправку мужчин и женщин в боевые действия, но принципиально не будет иметь какой-либо ответственности", - резюмирует Фокс.

Последние военные инициативы ЕС

В Евросоюзе решили догнать и перегнать Россию по производству снарядов. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он отметил, что в этом году страны Евросоюза намерены вывести производственные мощности на отметку 1,7 млн снарядов в год, а уже в 2025-м Европа планирует выйти на уровень 2,5 млн снарядов в год.

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