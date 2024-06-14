Послы Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, сообщили на странице председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X.
Там отметили, что первые межправительственные конференции будут созваны 25 июня. Венгрия и Словакия решение не блокировали.
Также эту информацию подтвердил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Венгрия больше не блокирует переговорную рамку для Украины и, соответственно, Молдовы. Компромиссный текст согласован. Теперь Украина и Молдова должны официально начать переговоры по вступлению в Евросоюз 25 июня", - сообщил он.
Стоит отметить, решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции - именно в этом месяце завершается председательство Бельгии в Совете ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз - последние новости
Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 сегодня в Берлине.
"Украина выполнила все шаги, которые мы (ЕК - УНИАН) прописали и сформулировали. Поэтому, мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", - сказала она.
Со своей стороны, президент Владимир Зеленский также отметил, что по состоянию на сейчас Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров о членстве нашего государства в Евросоюзе.