Одним из источников для Франциска является российский посол в Ватикане.

Информацию о войне в Украине Папа Римский Франциск получает из многих источников, включая российского посла при Святом престоле. Об этом заявил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в интервью Radio NV.

По его словам, Франциск – очень сильная личность с собственным устоявшимся мировоззрением. Поэтому он знакомится с информацией из разных источников.

В частности, понтифик посмотрел двухчасовой фильм известного украинско-американского режиссера Афинеевского о зверствах россиян в этой войне.

Видео дня

"Папа получил абсолютно весь комплекс [информации] через два часа. Это было так сказать концентрированно, я очень благодарен режиссеру Афинеевскому за этот фильм, он очень эмоционален. Но это еще один источник", – рассказал украинский посол.

Кроме того, Папа встречается с украинскими церковными иерархами и частными лицами. Дипломат отметил, что Франциск стремится диверсифицировать источники информации, поэтому наряду с прочими одним из источников информации о войне для Папы является посол России в Ватикане Александр Авдеев. Но не только он.

"К примеру, узнаваемый контакт, такой Севастьянов есть, представитель русских старообрядцев, находящийся в личной дружбе с Папой. И он именно через Севастьянова доносит определенные месседжи в Россию, Севастьянов их озвучивает и наоборот", – сказал дипломат.

Позиция Ватикана по войне в Украине

Папа Римский Франциск неоднократно осуждал российское вторжение в Украину и призывал к миру. В своих выступлениях он часто называет украинцев мучениками и страдальцами.

Одновременно он не считает Россию единственной виновницей войны и пытается найти некие внешние силы, которые якобы подтолкнули Кремль к нападению.

Несмотря на протесты украинцев, Ватикан уже дважды устраивал ритуальное "примирение" украинцев и россиян на Пасху – в этом и прошлом году. При этом Ватикан почему-то не учитывает, что российское общество не готово прекратить войну, без чего примирение невозможно априори.

Вас также могут заинтересовать новости: