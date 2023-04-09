В воскресенье Франциск попросил Бога "утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны".

Папа Римский Франциск обратился к русским по поводу развязанной ими войны против Украины. Также в своем пасхальном обращении Франциск осудил насилие на Ближнем Востоке.

Как пишет Reuters, в этом году традиционная пышность и священное пение уступили место современным реалиям. Франциск поднялся на центральный балкон базилики Святого Петра, чтобы дважды в год произнести послание и благословение "Urbi et Orbi" (к городу и миру), обращаясь к толпе, насчитывающей, по оценкам Ватикана, около 100 тысяч человек.

Там, с того же места, где он впервые явился миру в качестве Папы в ночь своего избрания в 2013 году, он говорил о "тьме и мраке, в которых слишком часто оказывается окутан наш мир", и помолился за мир.

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"Помоги любимому украинскому народу на пути к миру и пролей свет Пасхи на народ России", - сказал он.

В воскресенье Франциск попросил Бога "утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны, и даровать пленным возможность вернуться целыми и невредимыми к своим семьям. Откройте сердца всего международного сообщества, чтобы стремиться положить конец этой войне и всем конфликтам и кровопролитиям в нашем мире".

Как и каждую Пасху, Франциск призывал к миру на Ближнем Востоке. Его призыв стал еще более актуальным в связи с недавним насилием в Иерусалиме и трансграничными перестрелками с участием Израиля, Ливана и Сирии.

"В сей день, Господи, мы вверяем Тебе город Иерусалим, первый свидетель Твоего воскресения. Я выражаю глубокую тревогу по поводу нападений этих последних дней, которые угрожают желанной атмосфере доверия и взаимного уважения, необходимой для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами, чтобы в Священном городе и во всем регионе воцарился мир", - сказал он.

Папа пытается "помирить" украинцев и русских - что известно

Второй год подряд в Ватикане прошел "Крестный ход" с участием украинца и русского. В этом году участие в акции приняли подростки двух воюющих стран.

В МИД Украины такое мероприятие сочли оскорбительным, так как "Крестный ход" фактически уравнял агрессора и жертву.

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