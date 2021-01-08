В полиции Капитолия отметили, что ряд правоохранителей получили травмы

Полиция Капитолия опровергла информацию СМИ о смерти одного из сотрудников во время штурма Конгресса сторонниками Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

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В то же время, в полиции отметили, что ряд сотрудников получили ранения во время штурма Капитолия.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста.

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Автор: Елена Коваленко