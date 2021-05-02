Властям Индии заранее говорили о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако правительство не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Объединение ученых INSACOG, созданное правительством в декабре специально для выявления новых штаммов коронавируса, в начале марта предупредило индийских чиновников о новом и более заразном варианте коронавируса, который появился в стране. Однако, по словам ученых, власти не хотели накладывать серьезные ограничения для остановки распространения вируса.
Впервые исследователи INSACOG обнаружили B.1.617, который сейчас известен как "индийский" штамм вируса, еще в феврале.
Читайте такжеВОЗ: в бедных странах почти не проводится вакцинация, все забрали богатыеПредупреждение о новом штамме было передано высшему чиновнику, подчиняющемуся непосредственно премьер-министру Нарендре Моди, по словам одного из ученых. Журналистам не удалось выяснить, ознакомился ли с выводами ученых лично премьер.
Тем временем миллионы людей, преимущественно без масок и не соблюдая меры безопасности, и в дальнейшем продолжали посещать религиозные фестивали и политические митинги, которые проводили Моди, лидеры правящей партии "Бхаратия джаната парти" и оппозиционные политики. Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.
У премьер-министра Моди, как и в Министерстве здравоохранения страны, не ответили на просьбу журналистов прокомментировать информацию.
Коронавирусный кризис в Индии
- В пятницу Индия сообщила о 386 452 новых случаях COVID-19, что является мировым рекордом. В индийских мегаполисах ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.
- Эксперты боятся, что катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажется.
- Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.
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