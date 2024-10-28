В России выразили надежду, что банковское сообщество Индии изменит свое отношение к этому вопросу.

Банки в Индии опасаются способствовать торговле с российскими компаниями, чтобы не попасть под санкции США. Об этом заявил посол Москвы в Нью-Дели Денис Алипов, передает Bloomberg.

По его словам, индийские банки, которые имеют связи с Америкой, "обеспокоены вторичными санкциями США".

"Необходимо, чтобы Россия, Китай, Индия, Южная Африка и другие члены БРИКС, а также подавляющее большинство стран мира имели равное право голоса по глобальным экономическим вопросам", - добавил он.

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В Bloomberg напомнили, что США и их союзники ввели санкции против РФ после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину. В то же время Индия не придерживается односторонних мер, однако отдельным субъектам до сих пор может быть не разрешено вести бизнес в США за нарушение ограничений.

"Премьер-министр Нарендра Моди пытается сбалансировать отношения между Россией и США. Южноазиатская страна покупает дешевую нефть у Москвы, одновременно пытаясь получить доступ к инвестициям и передовым технологиям из Вашингтона. Двусторонняя торговля между Индией и Россией достигла пика в финансовом году, закончившемся в марте 2024 года, достигнув 65,70 миллиарда долларов, в основном благодаря покупке Россией нефти со скидкой", - отметили в издании.

Согласно правительственной информации, экспорт Индии составил 4,26 млрд долларов. Поэтому дисбаланс увеличил потребность поиска путей по увеличению торговли между двумя странами.

"Мы надеемся, что понимание среди индийского банковского сообщества будет расти", - отметил Алипов.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, страны "Большой семерки" пообещали принять меры для того, чтобы Россия не смогла обходить санкции, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. В частности речь идет об ограничении цен на нефть.

В то же время издание Bloomberg проанализировало санкции, которые были введены против РФ. По словам эксперта, медленное введение санкций позволило российскому диктатору Владимиру Путину получить выгоду и приспособиться к ним.

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