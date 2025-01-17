Согласно прогнозу, в Вашингтоне ожидается низкая температура и порывистый ветер.

Избранный президент США Дональд Трамп решил перенести основные мероприятия в день его инаугурации в помещение здания Конгресса США. Об этом он сообщил в сети Truth Social.

Как пояснил будущий глава Белого дома, это решение он принял из-за аномально низкой температуры, которая ожидается в Вашингтоне в день его вступления в должность.

"Я распорядился, чтобы произнесение инаугурационной речи - вместе с молитвой и другими речами - проводилось в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это было организовано Рональдом Рейганом в 1985 году, также из-за очень холодной погоды", - написал Трамп.

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По его словам, высокопоставленные гости также будут находиться в здании Конгресса, а картинка для телевизионной аудитории оттуда будет иметь хороший вид.

Как отметил Трамп, погода в Вашингтоне с низкими температурами и порывистым ветром может представлять угрозу гостям церемонии и всем желающим, кто прибудет к Национальной аллее в столице, а также "создает опасные условия для десятков тысяч правоохранителей, служб быстрого реагирования, полиции, подразделений K9 и даже лошадей".

Инаугурация Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, лидер Китая Си Цзиньпин отклонил приглашение на инаугурацию Трампа. В МИД страны сообщили, что "Китай хочет стабильных, здоровых и устойчивых отношений с США и готов работать с новым американским правительством, чтобы найти правильный путь для двух стран, чтобы найти взаимопонимание друг с другом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не поедет на инаугурацию Трампа без приглашения.

В целом инаугурация Дональда Трампа 20 января может похвастаться небольшим списком европейских гостей, единственным лично приглашенным главой государства стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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